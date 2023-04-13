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Dünya

Suudi Arabistan ve Suriye uçak seferleri başladı

Suudi Arabistan ve Suriye rejimi, iki ülke arasındaki konsolosluk hizmetleri ve uçak seferlerinin yeniden başlaması yönündeki icraatlardan dolayı memnuniyet duyulduğunu duyurdu.

AA13 Nisan 2023 Perşembe 02:09 - Güncelleme:
Suudi Arabistan ve Suriye uçak seferleri başladı
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Yaklaşık 12 yıl aranın ardından Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mıkdad'ın Suudi Arabistan ziyaretiyle Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüşmesi sonrasında ortak açıklama yapıldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberinde, "İki taraf, iki ülke arasındaki konsolosluk hizmetlerinin ve uçuşların yeniden başlatılmasına yönelik prosedürlerin başlatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu" ifadeleri yer aldı.

Görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü, Arap kimliği, istikrarı ve güvenliğini koruyacak siyasi çözüme ulaşılması için gösterilen çabaların ele alındığı kaydedildi. Ayrıca görüşmelerde iki taraf arasında Suriye'de kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşmak için atılması gereken adımlar tartışıldı.

Mıkdad'ın ziyareti, Suriye'de ayaklanmaların başladığı 2011'den bu yana Esed rejiminin Dışişleri Bakanlığı tarafından Suudi Arabistan'a gerçekleşen ilk ziyaret oldu.

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