İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2024 Salı / 1 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,6034
  • EURO
    36,7619
  • ALTIN
    2586.17
  • BIST100
    9920.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Macron ile Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü
Dünya

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Macron ile Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu'daki tansiyonu düşürmenin yollarını ve soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdüğü saldırıları görüştü.

AA6 Ağustos 2024 Salı 16:06 - Güncelleme:
Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Macron ile Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü
ABONE OL

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Veliaht Prens Selman ve Cumhurbaşkanı Macron'un telefonda görüştüğü belirtildi.

İkilinin, gerilimi azaltma ve bölgeyi çatışmanın genişlemesi riskinden korumanın önemini ele aldığı ayrıca İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve ateşkes sağlanmasına yönelik çabaları masaya yatırdığı aktarıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, daha önce Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastının ardından İsrail ve İran arasında tırmanan gerilimi görüşmüştü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.