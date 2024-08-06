Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Macron ile Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Veliaht Prens Selman ve Cumhurbaşkanı Macron'un telefonda görüştüğü belirtildi.

İkilinin, gerilimi azaltma ve bölgeyi çatışmanın genişlemesi riskinden korumanın önemini ele aldığı ayrıca İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve ateşkes sağlanmasına yönelik çabaları masaya yatırdığı aktarıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, daha önce Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastının ardından İsrail ve İran arasında tırmanan gerilimi görüşmüştü.