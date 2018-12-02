Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed, Arjantin'de istenmeyen adam ilan edildi

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda vahşice öldürülmesinin ardından ilk üst düzey yurt dışı ziyaretini G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Buenos Aires'e gerçekleştiren Prens Muhammed'e tepki gösteren Arjantin halkı, "Cemal Kaşıkçı'ya yönelik suikastten ve Yemen'de sebep olduğu ölümlerden dolayı kendisini burada istemiyoruz." dedi.

Amerikan Washington Post'a açıklamalarda bulunan protestoculardan biri olan Cristian Pirovano, ABD istihbaratının bulgularına yaptığı atıfla, "CIA, Kaşıkçı cinayetinin emrini Veliaht Prens'in verdiğini düşünüyor. Bu yüzden kendisini burada istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Birçok dünya lideri, G20 Zirvesi'nin aile fotoğrafından kendisine halkanın en dışında yer bulabilen Prens Muhammed ile birebir görüşme gerçekleştirmeyeceğini açıklamıştı.

Prens Muhammed, G20 Zirvesi kapsamında Buenos Aires'teki vaktini, Arjantinli savcıların "insan hakları ihlalleri" dolayısıyla hakkında yürüttüğü soruşturmadan dolayı Suudi delegesinin geri kalanından ayrı olarak ülkesinin büyükelçiliğinde geçirmişti.

En samimi poz, beşlik çaktığı Putin'le

G20 Zirvesi kapsamında en samimi pozu "beşlik çaktığı" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile veren Prens Muhammed, ABD Başkanı Donald Trump ile kızı Ivanka Trump ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Arap televizyonlarına poz vermişti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bu görüşmenin "nezaket gereği" olduğu ifade edilmişti.

"Ülkesinin dışına çıktıkça, bu dava peşinde olacak"

Prens Muhammed hakkında Arjantin'de soruşturma başlatılmasının mimarlarından olan İnsan Hakları Örgütü Amerikalar Bölgesi Yöneticisi Jose Miguel Vivanco, Prens Muhammed ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Saygınlığı ciddi şekilde zarar gördü. Yapılması imkansız bir işe imza atıp hiç bedel ödemeyeceğine inandırılmış gibi görünüyor; fakat bilmeli ki, hayatı boyunca Suudi Arabistan'ın dışına her çıkışında bu dava peşini bırakmayacaktır." dedi.

"Suudi Arabistan G20 üyelerinden biridir"

Resmi olarak "persona non grata" (istenmeyen adam) ilan edilmeyen Veliaht Prens Muhammed ile ilgili açıklama yapan G20'nin ev sahibi Arjantin'in Devlet Başkanı Mauricio Macri, "Suudi Arabistan G20 üyelerinden biridir, Veliaht Prens de tabii ki bu etkinliğe katılacaktır." demişti.

Prens Muhammed'in Kaçıkçı cinayetindeki rolü ile ilgili olarak konuşan Arjantin Devlet Başkanı Macri, "Böylesi bir konu ikili görüşmelerde de, toplu görüşmelerde de ele alınacaktır. Fakat kendisi bu etkinliğin bir parçası olarak zirveye katılmak durumundadır." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Beni hiç dinlemedin"

Prens Muhammed ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, Kaçıkçı cinayetiyle ilgili uluslararası bir soruşturma yürütülmesi gerektiği çağrısında bulunmuş ve Yemen'deki durum ile ilgili olarak "siyasi bir çözümün gerekliliğinin" altını çizmişti.

Kaşıkçı cinayetinin ciddi bir dava olduğunu söyleyen Macron, "Gerçeklerin ortaya çıkartılması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye ve Suudi Arabistan'ın yürütmekte oldukları soruşturmaların hem Kaşıkçı ailesi için hem de uluslararası toplum için net bir sonuca ulaştırılmasını istiyorum." demişti.

Cuma günü Prens Muhammed'le özel ve hararetli bir diyalog yaşayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Endişe duyuyorum. Endişeliyim. Söyledim sana." demişti. Prens Muhammed ise, "Evet, söyledin, çok teşekkür ediyorum." şeklinde karşılık vermişti.

Mikrofonlar tarafından kaydedilen diyaloğun devamında ise Macron'un, "Beni asla dinlemedin, dinlemiyorsun." dediği duyulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekirse BM'yi devreye sokacağız

Liderlerin G20 aile fotoğrafı için yerlerini aldıkları sırada Prens Muhammed'in göz göze gelmekten kaçındığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaşıkçı cinayetini dünya liderleri ile görüştü.

Kaşıkçı cinayetinin G20 Liderler Zirvesi'nde yeterince gündeme gelmediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buenos Aires'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yargı organımız maalesef Suudi yetkililerden henüz bir destek alabilmiş değil." dedi.

Prens Muhammed'in "Kişi, suçu ispatlanana dek masumdur" dediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendilerinin de itiraf ettiği gibi, iki ayrı uçakla 15 kişi İstanbul'a geldi ve daha önceden planlanmış bir operasyonu hayata geçirdi. Fakat geldiğimiz noktada görüyoruz ki, şimdi bunu da inkar etmeye başladılar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Kaşıkçı konusundaki kararlılığından taviz vermeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekirse Birleşmiş Milletler'i devreye sokacağız." dedi.

İngiltere Başbakanı May: Bir daha yaşanmaması için adım atın

Prens Muhammed ile görüşmesinde ikili ticaret gibi ekonomik konuları gündeme almayı reddeden İngiltere Başbakanı Theresa May, Guardian'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan'ın böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için gerekli adımları atması çağrısında bulundu.