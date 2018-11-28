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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman G20 zirvesi için Arjantin’de

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, G20 zirvesine katılmak üzere Arjantin’e geldi.

  • İHA
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, bölgesel turu kapsamında gerçekleştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve Tunus ziyaretinin ardından Arjantin’e geldi. Selman Arjantin’deki ziyareti kapsamında hafta sonu gerçekleştirilecek G20 Zirvesine katılacak.
 
G20 Liderler Zirvesi, 30 Kasım-1 Aralık’ta Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te gerçekleştirilecek. Dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren zirve kapsamında, küresel ekonomik sorunlar, uluslararası ticaret, iklim değişikliği, terörizm ve göç gibi konular ele alınacak.
 

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