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Dünya

Suudi Arabistan veliaht prensi Türkiye'ye geliyor

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Salman yakında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bölge ülkelerini ziyaret edecek.

Reuters24 Mayıs 2022 Salı 07:36 - Güncelleme:
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Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Salman, enerji ve dış ticaret konularını görüşmek üzere aralarında Türkiye'nin bulunduğu bölge ülkelerini yakında ziyaret edecek.

Ülkenin fiili yönetici olan prens Muhammed'in ziyaret planları hakkında bilgi sahibi dört kaynağın verdiği bilgiye göre, ziyaretlerde bölgesel konular ele alınacak ve enerji ile ticaret alanında anlaşmalar imzalanacak.

Kaynaklardan biri olan üst düzey bir Türk yetkili, Nisan ayı sonunda Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın veliaht prensi Türkiye'ye davet ettiğini ve tarafların ziyaret takvimini belirlemeye çalıştığını ifade etti.

Türk yetkili, "Görüşülecek konular arasında ticaret, bölgedeki gelişmeler, muhtemel (döviz) swap anlaşması ve yatırım ile enerji projeleri bulunuyor" dedi.

Ziyaret programında yer alan diğer ülkeler arasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, Ürdün ve Mısır bulunuyor.

Kaynakların verdiği bilgiye veliaht prensin ziyaret takvimi henüz net olarak belirlenmedi. İki kaynak ziyaretlerin Haziran ayı başında başlayabileceğini ifade etti.

Suudi Arabistan hükümeti Reuters'ın sorularına cevap vermedi.

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