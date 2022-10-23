Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nden dikkat çeken karar!

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Suudi Veliaht Prens Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Bin Selman, Cumhurbaşkanı Tebbun'a, doktorların seyahat etmemesi yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda Arap Birliği Zirvesi'ne katılamayacağını üzülerek aktardı." denildi.

Cumhurbaşkanı Tebbun'un ise durumu anlayışla karşıladığı ve Veliaht Prens'in zirveye katılamamasına ilişkin üzüntüsünü ifade ettiği belirtilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın her koşulda Cezayir'in "yanında" yer alacağını aktardığı kaydedildi.

Veliaht Prens Bin Selman, daha önce Fransa'ya gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından Cezayir'e gerçekleştireceği ziyaretini de son anda iptal etmişti.

Cezayir medyası daha önce Prens Muhammed Bin Selman'ın çoğu Arap lideriyle birlikte zirveye katılanlar arasında olacağını bildirmişti.

Kasım'ın başında düzenlenecek olan zirvede, Rus-Ukrayna krizi ışığında Arap bölgesindeki krizler ile gıda ve enerji güvenliği konularının ele alınması bekleniyor.