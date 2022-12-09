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Dünya

Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nden Filistin açıklaması!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Filistin meselesine adil ve kapsamlı bir çözüm bulunmasını vurguladıklarını belirtti.

AA9 Aralık 2022 Cuma 16:33 - Güncelleme:
Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nden Filistin açıklaması!
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Veliaht Prens Bin Selman, Körfez ülkelerinin liderlerinin ve temsilcilerinin katılımıyla Riyad'da düzenlenen 43. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nin açılışında konuştu.

KİK'in uluslararası meşru kararlara ve Arap barış girişimine uygun olarak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini ifade eden Bin Selman,"Filistin meselesine adil ve kapsamlı bir çözüm bulunmasını vurguluyoruz." dedi.

Katar'ı 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliğindeki "olağanüstü başarısından" dolayı tebrik eden Bin Selman, Konsey'in 2015 yılındaki 36'ncı oturumunda dönemin Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud tarafından sunulan "Körfez Çalışmaları Vizyonu"nu kabul ettiğini ve bunun da bölgesel ve küresel olarak KİK'in stratejik rolüne katkıda bulunduğunu ifade etti.

Veliaht Prens, son yedi yıldaki önemli gelişmeler ışığında Suudi Arabistan'ın, Kral Selman'ın vizyonunun ikinci bir aşamasını sunmayı planladığını kaydetti.

Bin Selman, "Ülkelerimiz arasındaki yakın işbirliğinin istenilen hedeflere ulaşılmayı hızlandıracağına inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Bölgesel meselelere de değinen Bin Selman, İran'ın uluslararası nükleer yükümlülüklere ve anlaşmalara bağlılığının ve iyi komşuluk ilkesini sürdürmesinin önemine dikkati çekerek, Yemen krizinin çözümü konusunda ülkesinin desteğini vurguladı.

Suudi Veliaht Prensi ayrıca, KİK ülkelerinin dünyaya ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamak için güvenli ve güvenilir bir kaynak olmaya devam edeceğine işaret etti.

Bir önceki 42. KİK Zirvesi Umman'da düzenlenmişti. Ayrıca bir sonraki KİK Zirvesi'nin Katar'da düzenleneceği duyuruldu.

Riyad merkezli olarak 25 Mayıs 1981'de kurulan Körfez İşbirliği Konseyi'nin Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman ve Bahreyn olmak üzere altı üyesi bulunuyor.

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