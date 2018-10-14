Suudi Arabistan: Yaptırımlara fazlasıyla karşılık veririz
ABD Başkanı Trump'ın Suudi Arabistan hakkındaki açıklamalarına Riyad yönetiminden cevap geldi.
- star.com.tr
Suudi Arabistan resmi haber ajansı WAS'ın yetkili kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Suudi Arabistan olası eylemlere fazlasıyla karşılık verecektir. Suudi Arabistan ekonomisi dünya ekonomisinde etkili ve hayati rol oynamaktadır" ifadelerine yer verildi.
ABD Başkanı Trump Suudi Arabistalı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Başkonsolosluk'ta kaybolmasının ardından Riyad yönetimini suçlamış ve ispat edilmesi durumunda Suudi Arabistan'a yaptırımlar uygulacağını belirtmişti.
"BİZ OLMADAN İKİ HAFTA İKTİDARDA DURAMAZSINIZ"
Başkan Trump seçim kampanyaları için yaptığı konuşmalarda Suudi Arabistan yönetimine son günlerde yüklenmeye başlamış, "Biz olmadan iki hafta iktidarda kalamazsınız" demişti.
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