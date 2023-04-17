İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2023 Pazartesi / 27 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,382
  • EURO
    21,2853
  • ALTIN
    1246.02
  • BIST100
    5084.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli 104 Husi milisi serbest bıraktı
Dünya

Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli 104 Husi milisi serbest bıraktı

Yemen'de hükümete destek veren Arap koalisyonu, Suudi Arabistan'ın, insani girişim kapsamında İran destekli Husilerden 104 kişiyi serbest bıraktığını duyurdu.

AA17 Nisan 2023 Pazartesi 14:31 - Güncelleme:
Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli 104 Husi milisi serbest bıraktı
ABONE OL

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada Maliki, "Suudi Arabistan'ın insani girişim kapsamında koalisyon güçleri tarafından tutulan 104 Husi tutukluyu serbest bırakmasıyla esir takası süreci tamamlandı." ifadesine yer verdi.

Bu insani girişimin, Suudi Arabistan'ın esirlerle ilgili önceki girişimlerinin bir uzantısı olduğunu belirten Maliki, ayrıca bu adımla ateşkesi istikrara kavuşturmak, kapsamlı ve sürdürülebilir bir siyasi çözüme ulaşmak adına Yemenli taraflar arasında diyalog ortamı yaratmayı amaçlayan çabaların desteklendiğini kaydetti.

Maliki, koalisyon güçlerinin 104 kişinin serbest bırakılması için gerekli işlemleri Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile koordinasyon içerisinde tamamladığını ve bu kişilerin bugün Sana'ya doğru yola çıktığını belirtti.

ICRC'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada da 104 eski tutuklunun Suudi Arabistan'ın Abha kentinden Yemen'in Sana ve Aden kentine gitmek üzere tek taraflı olarak serbest bırakılması işleminin kolaylaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca serbest bırakılan eski tutuklulardan 48 kişiyi taşıyan ilk uçağın Suudi Arabistan'dan havalandığı bilgisi paylaşıldı.

ICRC, dün de Yemen'de çatışmanın tarafları arasında yapılan esir takası anlaşmasının bir parçası olarak 869 kişinin serbest bırakıldığını duyurmuştu.

- HUSİLER İLE YEMEN HÜKÜMETİ ARASINDAKİ "ESİR TAKASI"

Yemen hükümeti ile Husiler, Birleşmiş Milletler gözetiminde 11 Mart'ta İsviçre'de esir takası görüşmelerine başlamıştı.

Taraflar, müzakereler sonucu 20 Mart'ta aralarında 4 gazeteci ile tanınmış siyasi, askeri ve güvenlik yetkililerinin de bulunduğu 887 kişinin karşılıklı olarak serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklu Müzakere Heyeti Sözcüsü Macid Fedail, dün yaptığı açıklamada, ICRC koordinasyonuyla 3 gün devam eden esir değişiminin tamamlandığını, iki taraftan yaklaşık 900 kişinin serbest bırakıldığını kaydetmişti.

Esir takası, Sana ile Aden arasında karşılıklı eş zamanlı uçak seferleriyle 14 Nisan'da başlamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.