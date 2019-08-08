Suudi Arabistan'a atılan balistik füze imha edildi

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Suudi Arabistan Yemen'den atılan balistik füzeyi imha etti

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan topraklarına atılan balistik füzeyi havada imha etti.

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Koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, İran destekli Husilerin, Yemen'in Hacce kentinden Suudi Arabistan'a attığı balistik füzenin havada imha edildiği belirtildi.
 
Açıklamada, füzenin Yemen semalarındayken vurulduğu kaydedildi.
 
Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.
 
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
 
Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. 

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