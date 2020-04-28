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Dünya

Suudi Arabistan yönetimi İHA üretimi için çalışmalara başlandığını duyurdu

Suudi Arabistan yönetimi, insansız hava aracı (İHA) üretimi için çalışmalara başladığını duyurdu.

AA28 Nisan 2020 Salı 07:49 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 07:49
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Suudi Arabistan Askeri Sanayi Genel Müdürlüğünün (GAMI) Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, insansız hava aracı sistemlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi için çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2021 yılında 6 İHA, 5 yıl içinde de toplamda 40 İHA üretiminin hedeflendiği aktarıldı ancak ayrıntı verilmedi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, 750 milyon riyallik (200 milyon dolar) yatırım hacmiyle söz konusu projenin 2021 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler, zaman zaman Suudi Arabistan'daki askeri ve sivil hedeflere İHA ve füzelerle saldırı düzenliyor.

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