Suudi Arabistan'a ait bir yük tankeri, Tayvan Donanması'na ait fırkateyn ile çarpıştı

Suudi Arabistan'a ait bir yük tankeri Tayvan'ın Keelung Limanı'na vardığı sırada Tayvan Donanma'sına ait Knox sınıfı fırkateyn ile çarpıştı.

Suudi yük gemisinde yaklaşık 3 bin ton kimyevi yük bulunduğu bildirildi. Gemilerde herhangi bir sızıntı olup olmadığı hakkında ise bilgi verilmedi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, yükü boşaltma işleminin bitmesinin ardından yük gemisinin incelemeye alınacağı, "yasaya göre" gemisine verilen zararın tazminatını alacağını söyledi.

Tayvan Savunma Bakanlığı ayrıca çarpışma nedeninin gerekli incelemeler yapıldıktan sonra açıklanacağını bildirildi.

Ning Yang isimli Knox sınıfı fırkateyn, Tayvan'a satılmadan önce 1971'den 1992'ye kadar ABD Donanması'nda Aylwin Knox sınıfı Fırkateyni olarak görev yaptı. Şu anda Chi Yang sınıfı olarak bilinen fırkateynler, Tayvan'ın doğu sahilinde, denizaltılarıyla birlikte devriye görevleri geçekleştiriyor.