İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2021 Cumartesi / 18 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8689
  • EURO
    10,474
  • ALTIN
    499.049
  • BIST100
    1384.68
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suudi Arabistan'a gönderilen bomba yüklü İHA imha edildi
Dünya

Suudi Arabistan'a gönderilen bomba yüklü İHA imha edildi

Yemen'deki Arap koalisyonu, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Abha kentine gönderdiği bomba yüklü bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

AA24 Eylül 2021 Cuma 23:45 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 23:45
ABONE OL

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın sosyal medya hesabında paylaştığı koalisyon güçlerinin yazılı açıklamasında, Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Abha kentine bomba yüklü İHA ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Söz konusu İHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, Husilerin sivilleri ve sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef aldığı, bunun ise bir savaş suçu olduğu kaydedildi.

Arap koalisyonu dün yaptığı açıklamalarda da Husiler tarafından gönderilen 5 bomba yüklü İHA'nın imha edildiğini duyurmuştu.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.