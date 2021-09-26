Suudi Arabistan'a gönderilen Patriot'lar komşuyu karıştırdı!

26 Eylül 2021 Pazar 09:27 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 09:28

Yunanistan Komünist Partisi Sözcüsü Thanasis Pafilis, Yunan parlamentosunda yaptığı konuşmada Atina hükümetini eleştirdi.



Yunanistan'ın ABD ve NATO'nun saldırı üssü haline getirildiğini ifade eden Pafilis, "Hani barışçıl ülkeydik? Bölgede Yunanistan'ın en saldırgan ülke olduğunu iddia ediyorum. Siyasi altyapıyı bile NATO ve ABD'nin emrine teslim ettiniz. Mevcut 27 üsse şimdi 12 üs daha eklendi" dedi.

Yunanistan'ın Suudi Arabistan'a Patriot bataryası göndermesine de değinen Pafilis "Siz Amerikalıların hizmetkarlarısınız. Suudi Arabistan'da Patriotların işi ne?" dedi.