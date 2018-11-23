Suudi Arabistan'da meydana gelen selde 1 ayda en az 35 kişi öldü

Suudi Arabistan Sivil Savunma Kurumu, ülkede meydana gelen sel baskınlarında son 1 ayda 35 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Sivil Savunma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, selde hayatını kaybeden 11 kişi ile en çok Mekke şehrinde kayıp verildiği belirtildi. Açıklamada, sel nedeniyle 4 bin 38 kişinin tahliye edildiğini, 2 bin 517 kişinin selden kurtarıldığı ve 2 bin 536'sının ise sığınaklara yerleştirildiği bildirildi. İnsanların çoğunun sel bölgelerinde elektrik çarpması ve binaların tahrip olması nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Yağışların hafta sonunda devam edeceği, salı gününden itibaren ise azalacağı bildirildi.