İSTANBUL 38°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2023 Çarşamba / 9 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9278
  • EURO
    29,8343
  • ALTIN
    1707.54
  • BIST100
    6743.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suudi Arabistan'da çölleşmeye karşı mangrov ağacı seferberliği
Dünya

Suudi Arabistan'da çölleşmeye karşı mangrov ağacı seferberliği

Suudi Arabistan'da, çölleşmeyle mücadele çalışmaları kapsamında 2030 yılına kadar 50 milyondan fazla mangrov ağacı yetiştirmek amacıyla ilk fidanlığın açıldığı bildirildi.

AA26 Temmuz 2023 Çarşamba 23:23 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'da çölleşmeye karşı mangrov ağacı seferberliği
ABONE OL

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Uluslararası Kızıldeniz Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı John Pagano, Suudi Arabistan Bitki Geliştirme ve Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Merkezi ortaklığıyla 2030 yılına kadar 50 milyondan fazla mangrov ağacı yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

İlk fidanlığı açtıklarını kaydeden Pagano, en son teknolojileri ve yenilikçi metotları keşfetmeye devam ederken, mevcut zorlukların üstesinden gelmek için en iyi çözümleri her zaman doğada bulduklarını belirtti.

Mangrovların en değerli doğal varlıklardan biri olduğunu ifade eden Pagano, bu ağaçların yaban hayatına ev sahipliği yaptığını aktardı.

Bu türün sel ve erozyon gibi dalgaların etkilerinin azaltılmasına ve iklim değişikliğinin sonuçlarına uyum sağlanmasına katkı sağladığına işaret eden Pagano, açtıkları ilk fidanlığın ulaşılması hedeflenen biyo-çeşitliliği sağlayacağını anlattı.

Pagano, mangrovların diğer bitkilere göre 5 ila 10 kat daha fazla karbon emme özelliği olan ve biyo-çeşitliliğe olumlu etkisi en yüksek bitkiler arasında yer aldığına dikkat çekti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.