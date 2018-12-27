Suudi Arabistan'da Dışişleri Bakanı görevden alındı
Suudi Arabistan'da Dışişleri Bakanı görevden alındı
- TM Dijital Haber Merkezi
Suudi Arabistan basının son dakika duyurduğu habere göre Kral Selman çok sayıda yeni kararname imzaladı.
Yayımlanan kararnamelere göre Kral Selman önderliğinde Başkanlık Kabinesi yeniden kurulacak.
Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Adil Cübeyr görevden alınarak yerine İbrahim Assaf getirildi.
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