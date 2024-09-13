Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Harbi'nin 7 Eylül 2021'de yayımlanan kraliyet kararnamesiyle Emniyet Genel Müdürlüğünden emekli edilerek hakkında soruşturma açıldığı hatırlatıldı.

Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Komisyonu tarafından tamamlanan soruşturmanın ardından Harbi'nin zimmetine para geçirme ve rüşvet gibi yolsuzluk suçlamalarıyla yargılandığına işaret edilen açıklamada, ilgili mahkemenin rüşvet suçlamaların ispatı üzerine Harbi hakkında 10 yıl hapis cezası ve bir milyon riyal (yaklaşık 266 bin dolar) para cezasına hükmettiği ifade edildi.

Zimmetine para geçirme suçundan da Harbi'nin 10 yıl hapis cezası ve 10 milyon riyal (yaklaşık 2 milyon 660 milyon dolar) para cezası aldığı aktarılan açıklamada, Harbi'nin ayrıca kamuoyunun malından zimmetine geçirdiği meblağları iade etmesine ve rüşvet olarak kabul ettiği hediyelere el konulmasına karar verildiği kaydedildi.

