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Dünya

Suudi Arabistan'da eski Emniyet Genel Müdürüne zimmetine para geçirme ve rüşvetten 20 yıl hapis cezası

Suudi Arabistan'da 'zimmetine para geçirme ve rüşvetten' yargılanan eski Emniyet Genel Müdürü Halid el-Harbi, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA13 Eylül 2024 Cuma 23:54 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'da eski Emniyet Genel Müdürüne zimmetine para geçirme ve rüşvetten 20 yıl hapis cezası
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Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Harbi'nin 7 Eylül 2021'de yayımlanan kraliyet kararnamesiyle Emniyet Genel Müdürlüğünden emekli edilerek hakkında soruşturma açıldığı hatırlatıldı.

Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Komisyonu tarafından tamamlanan soruşturmanın ardından Harbi'nin zimmetine para geçirme ve rüşvet gibi yolsuzluk suçlamalarıyla yargılandığına işaret edilen açıklamada, ilgili mahkemenin rüşvet suçlamaların ispatı üzerine Harbi hakkında 10 yıl hapis cezası ve bir milyon riyal (yaklaşık 266 bin dolar) para cezasına hükmettiği ifade edildi.

RÜŞVET OLARAK KABUL ETTİĞİ HEDİYELERE EL KONULDU

Zimmetine para geçirme suçundan da Harbi'nin 10 yıl hapis cezası ve 10 milyon riyal (yaklaşık 2 milyon 660 milyon dolar) para cezası aldığı aktarılan açıklamada, Harbi'nin ayrıca kamuoyunun malından zimmetine geçirdiği meblağları iade etmesine ve rüşvet olarak kabul ettiği hediyelere el konulmasına karar verildiği kaydedildi.

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