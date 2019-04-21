Suudi Arabistan'da emniyet merkezine saldırı girişimi: 4 saldırgan öldürüldü
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın 250 kilometre kuzeybatısında bulunan El Zülfi şehrindeki emniyet merkezine yönelik saldırı girişiminin polis tarafından önlendiği, 4 saldırganın öldürüldüğü belirtildi.
- İHA
Suudi Yetkililer, ellerinde makineli tüfek ve bombalarla El Zülfi yakınlarındaki Soruşturma Genel Müdürlüğüne saldıran 4 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
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