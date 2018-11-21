Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suudi Arabistan’da gözaltındaki kadın hakları savunucularına işkence yapıldığı iddia edildi

Wall Street Journal, Suudi güvenlik görevlilerinin bu yıl gözaltına aldıkları kadın hakları savunucularına işkence yaptığını ileri sürdü.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), konuya aşina isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, Suudi güvenilk görevlilerinin bu yıl gözaltına aldıkları kadın hakları savunucularına işkence yaptığını iddia etti.

Habere göre, 18 kadın hakları savunucusundan en az 8'ine işkence yapılırken, bu 8 kişiden en az 4'ü elektrik şokuna ve kırbaçlanmaya maruz kaldı.

Suudi Arabistan'da bu yıl hapsedilen kadın hakları savunucularından hiçbiri resmi olarak herhangi bir suçla suçlanmıyor. Kaynaklara göre, çoğu kadın aylarca hücre hapsinde tutulurken, bazıları uykudan mahrum edilmeleri için parlak ışığa ve rahatsız edici şekilde düşük sıcaklıklara maruz bırakıldı. En az 1 kadının cinsel tacize maruz kaldığı belirtilirken, 1 kadının birçok kere intihara teşebbüs ettiği haberde yer aldı.
 
Bu yılın mayıs ayında, kadınların otomobil kullanması yasağının kalkacağı 24 Haziran'a haftalar kala çok sayıda kadın hakları savunucusu Suudi Arabistan'da gözaltına alınmıştı. 'Casusluk' ile suçlanan kadınlar arasında kamuoyunun yakından tanıdığı ünlü kadın hakları savunucuları Luceyn Haslul ile İman El Nefcen'in da bulunduğu açıklanmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Uluslararası Emmy Ödülleri´nde Türk dizileri rüzgarı

Uluslararası Emmy Ödülleri´nde Türk dizileri rüzgarı

Yerli 'drone savara' yurt dışından talep

Yerli 'drone savara' yurt dışından talep

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hangi yağ neye iyi gelir?

Hangi yağ neye iyi gelir?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA