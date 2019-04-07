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Suudi Arabistan'da güvenlik noktasına saldırı: 2 ölü

Suudi Arabistan'ın doğusundaki güvenlik noktasını hedef alan saldırganlardan 2'si öldürüldü.

  • AA
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El-Arabiyye televizyon kanalının haberinde, yurt dışına kaçmak isteyen 4 silahlı saldırganın Ebu Hadriyye bölgesinde yer alan güvenlik noktasını aşabilmek için saldırı düzenlediği belirtildi. Güvenlik güçlerinin, olaya müdahale etmesinin adından saldırganlardan 2'si öldürülürken 2'si canlı ele geçirildi. Saldırganlardan öldürülen 2'si dahil 3'ünün Katif'te güvenlik güçleri tarafından arandığı ifade edildi. Suudi Arabistan makamlarından olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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