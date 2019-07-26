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Suudi Arabistan'da Husilere ait bir İHA düşürüldü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan topraklarına gönderilen bir İnsansız Hava Aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

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Koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, İran destekli Husilerin, Yemen'in başkenti Sana'dan Suudi Arabistan'a gönderdiği İHA'nın düşürüldüğü belirtildi.

Söz konusu İHA'nın sivil yerleşim bölgesini hedef aldığı belirtilen açıklamada, "Husilerin, sivilleri hedef alan bu düşmanca girişimleri, uluslararası insan haklarının ihlali anlamına geliyor." denildi.

- HUSİLERİN "ABHA HAVALİMANI'NA SALDIRI" AÇIKLAMASINA YALANLAMA

Açıklamada ayrıca Husilerin, "Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'na saldırı düzenledik" şeklindeki açıklaması yalanlandı.

Yemen'deki Husiler, Abha Havalimanı'na İHA ile saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.

Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla sivillerin toplu ölümüne yol açıyor.

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