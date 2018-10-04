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Suudi Arabistan'da ilk kez bir kadın bankaya yönetici oldu

Suudi Arabistan'da bir bankanın yönetim kurulu başkanı ilk kez bir kadın oldu.

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Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Alavval Bank ile Suudi İngiliz Bankası (SABB) birleşmesinin ardından yönetim kurulu başkanlığına Lubna el-Alyan'ın atanması konusunda anlaşmaya vardı. Bunun Suudi Arabistan bankacılık sektöründe bir kadının sahip olduğu en yüksek pozisyon olduğu belirtiliyor. 
 
Suudi Arabistan'daki ekonomi sektöründe en çok tanınan kadınlardan biri olan Alyan, şu anda Olayan Şirketi Yürütme Kurulu Başkanlığını yürütüyor.
 
Suudi Arabistan ve Ortadoğu'da çok sayıda finans ve yatırım faaliyetlerinden sorumlu olan Alyan'ın Arap İş Konseyi Yürütme Kurulu ve Arap Düşünce Vakfı Mütevelli Heyeti'nde de üyeliği devam ediyor.
 
Alyan daha önce de şu anda Alavval Bank olarak bilinen Saudi Hollandi Bank'ın yönetim kurulu üyeliğine seçilen ilk kadın olmuştu.
 
Suudi Arabistan borsasında işlem gören Alavval Bank ve SABB daha önce bağlayıcı birleşme anlaşması imzalamıştı.

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