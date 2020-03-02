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Dünya

Suudi Arabistan'da ilk koronavirüs vakası

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiğini duyurdu.

AA02 Mart 2020 Pazartesi 20:49 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 20:49

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, alınan ihtiyati önlemler kapsamında İran'dan gelen bir kişinin Kovid-19 taşıdığının tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu kişinin Bahreyn üzerinden ülkeye geldiği ifade edilen açıklamada, Bakanlığın söz konusu kişiden numune alması için özel bir sağlık ekibi gönderdiği ve tahlil sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, hastanın şu anda hastanede tecrit altında tutulduğu aktarıldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından 27 Şubat'ta yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını sebebiyle umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıya alındığı duyurulmuştu.

Açıklamada ayrıca, virüsün tehlikeli bir şekilde yayıldığı ülkelerden Suudi Arabistan'a turistik vizeyle girişlerin ve Suudi Arabistan ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin vatandaşlarının ülkeye giriş çıkışlarında ulusal kimlik kartı kullanımının da askıya alındığı belirtilmişti.

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