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Dünya

Suudi Arabistan'da kamyon köprüden uçup otomobilin üzerine düştü: 1 ölü

Suudi Arabistan'da kum yüklü bir kamyon, köprüden aşağı düşerek seyir halindeki aracın üzerine düştü. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

IHA07 Aralık 2020 Pazartesi 16:42 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 16:42
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Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Omar bin Abdulaziz köprüsünden uçtu. Kum yüklü kamyon metrelerce yükseklikten seyir halindeki bir aracın üzerine düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Riyad’daki Suudi Kızılay resmi sözcüsü Yaser Al-Jalajil, bir kamyonun Omar bin Abdulaziz köprüsünden düştüğü ihbarını almalarının ardından olay bölgesine 3 ekip sevk edildiğini belirtti. Jalajil, kazada yaralanan kişinin olay bölgesinde tedavi edildiğini aktardı.

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