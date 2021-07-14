Suudi Arabistan'da keşfedildi... Tam 2 bin 600 yıllık

AA 14 Temmuz 2021 Çarşamba 00:53 - Güncelleme: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 00:53

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Miras Kurumu bugün ülkenin kuzeyindeki El-Hait Valiliği'ne bağlı El-Hail bölgesinde yeni bir arkeolojik keşif bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, yeni keşfin, MÖ altıncı yüzyılın ortalarında Babil Kralı Nabonidus'a (MÖ 556 ve MÖ 539 yılları arası hüküm sürdü) ait olan ve Arap Yarımadası'nın tarihsel rolüne, kültürel önemine ve eski Yakın Doğu uygarlıklarının çoğuyla uygarlık iletişimi kurduğuna dair daha fazla kanıt sunan kaya yazıtlarını ortaya koyduğu belirtildi.

Arkeolojik keşifte, bazalt kayalardan birinin üzerinde "elinde bir asa tutan Babil kralını ve önünde bir dizi dini sembolü tasvir eden" bir yazıtın yanı sıra yaklaşık 26 satırlık bir çivi yazısı metninin bulunduğu kaydedilen açıklamada, bunun Suudi Arabistan'da şimdiye kadar bulunan en uzun yazılı metin olduğu belirtildi.

Açıklamada, yeni keşfin uzmanlar tarafından incelemeye ve analize tabi tutulduğu ve sonuçların ilerleyen zamanda açıklanacağı kaydedildi.