Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 79'a çıktı

AA 15 Nisan 2020 Çarşamba 17:18 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 17:18

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 6 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 79'a çıktığı ülkede ayrıca 493 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 5 bin 862 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 931'e ulaştığı aktarıldı.

- BAHREYN



Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da son olarak 143 kişide Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1671'e çıktığı bildirildi.

Bakanlık, tedavi görerek iyileşenlerin sayısını da 663 olarak açıkladı.

Bahreyn'de bugüne kadar 7 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.