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Dünya

Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle tüm camilerde dini dersler ve Kuran ezberleme halkaları durduruldu

Suudi Arabistan makamları, koronavirüsten korunma amacıyla tüm camilerde dini ders ve Kuran ezberleme halkalarının askıya alındığını duyurdu.

AA09 Mart 2020 Pazartesi 09:41 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 09:41

Suudi Arabistan resmi televizyon kanalında acil koduyla verilen haberde, tüm camilerdeki dini dersler, vaaz programları ve Kuran ezberleme halkalarının pazartesiden itibaren ikinci bir emre kadar durdurulduğu belirtildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı (SPA) ise verdiği habere göre, Mescid Haram ve Mescidi Nebevi İşleri Genel Başkanlığı bu mescitlere bağlı diğer kurum ve mekanlara tüm ziyaret programlarının da iptal edildiğini duyurdu. Ziyareti yasaklanan bu yerler arasında Kabe örtüsünün imal edildiği Kral Abdulaziz Kompleksi, Haremeyn İmareti Fuarı ve Haremi Şerif Kütüphanesi gibi merkezler bulunuyor.

Kısa bir süre önce de Eğitim Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem amacıyla yarından (pazartesi) itibaren ülke genelinde eğitime ara verildiğini duyurmuştu.

Bugün ülkenin doğusundaki yoğun Şii nüfusuyla bilinen Katif kenti karantinaya alınmıştı. Ülkede var olan 11 koronavirüs vakasının tümünün Katif'te olması da dikkat çekerken, alınan ihtiyati tedbirlerin artırılmış, sağlık merkezleri, eczaneler, akaryakıt istasyonları ve güvenlik güçleri dışındaki devlet ve özel kurumlardaki çalışmalar da askıya alınmıştı.

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