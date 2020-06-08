Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 746'ya yükseldi

AA 08 Haziran 2020 Pazartesi 15:57 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 15:58

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgın nedeniyle 34 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 746'ya yükseldiği belirtildi.

Ülkede 3 bin 369 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 105 bin 283'e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 1707 kişinin iyileşmesiyle şu ana kadar 74 bin 524 hastanın sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, 746 kişiyle en fazla vakanın başkent Riyad'da görüldüğü, onu 577 vakayla Cidde ve 376 vakayla Mekke'nin takip ettiği bildirildi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, 5 Haziran'da yaptığı açıklamada, Cidde kentinde Kovid-19 ile mücadele önlemlerinin 15 gün boyunca artırıldığını duyurmuştu.

Cidde'de 6 Haziran'da başlanan yeni önlemler kapsamında kentte 15.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, camilerde vakit namazlarının kılınması ile restoran ve kafelerden sipariş verilmesinin askıya alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, başkent Riyad'da da vakalarda artış yaşanması halinde yeni önlemler alınabileceği ifade edilmişti.

Suudi Arabistan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 17 Mart'tan itibaren yaklaşık 2 ay kapalı olan camiler, mayıs ayının sonunda yeniden ibadete açılmıştı.