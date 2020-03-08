İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0888
  • EURO
    6,8861
  • ALTIN
    326.922
  • BIST100
    109601
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle eğitime ara verildi
Dünya

Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle eğitime ara verildi

Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem amacıyla yarından itibaren ülke genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

AA08 Mart 2020 Pazar 23:18 - Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 23:18

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre Eğitim Bakanlığı, kararın kamu ve özel eğitim kurumlarını kapsadığını, okulların kapalı olduğu süre içinde de eğitimin sanal okullar üzerinden sürdürüleceğini açıkladı.

Haberde, eğitimin yeniden başlayacağı tarihin, Kovid-19 takip komitesinin değerlendirmesine göre belirleneceği kaydedildi.

Suudi Arabistan yönetimi, bugün ülkenin doğusunda Şii nüfusun yoğunlukta olduğu Katif kentini, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya almış ve kentte bugünden itibaren 2 hafta boyunca eğitime ara verildiğini duyurmuştu.

Karantina altındaki Katif'te ihtiyati tedbirler artırılırken, bu kapsamda sağlık merkezleri, eczaneler, akaryakıt istasyonları ve güvenlik güçleri dışındaki devlet ve özel kurumlardaki çalışmalar da askıya alınmıştı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı ise ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 11'e yükseldiğini açıklamıştı.

CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'dan skandal sözler: Esed bizi teröre destek verdiğimiz için vuruyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Suudi Arabistan karıştı! Bin Selman'dan 'darbe' baskını
Suudi Arabistan karıştı! Bin Selman'dan 'darbe' baskını

Suudi Arabistan karıştı! Bin Selman'dan 'darbe' baskını

Yaptıkları teklifi Rusya kabul etmedi
Yaptıkları teklifi Rusya kabul etmedi

Yaptıkları teklifi Rusya kabul etmedi

26 ülke, Türkiye'den yardım istedi
26 ülke, Türkiye'den yardım istedi

26 ülke, Türkiye'den yardım istedi

Yerli P235 Deniz Karakol Uçağı'ndan denizaltı avı
Yerli P235 Deniz Karakol Uçağı'ndan denizaltı avı

Yerli P235 Deniz Karakol Uçağı'ndan denizaltı avı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.