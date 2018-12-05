Prens Selman'ın 'korku imparatorluğu' raporlara yansımaya devam ediyor

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice katledilmesi ile gündeme gelen Suudi yönetiminin insanlıkdışı uygulamaları, ülkedeki muhaliflerin korkulu rüyası oldu.

Uluslararası Af Örgütü, ''reformcu'' olarak nitelendirilen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MSB), Veliaht Binbaşı Muhammed bin Naif'i saf dışı bırakması ile başlayan sürece, 2017-2018 raporunda yer verdi.

MSB'nin veliaht olması ile birlikte içlerinde prensler, bakanlar, eski bakanlar ve işadamları; çok sayıda gazeteci, yazar ve tanınmış din adamı gözaltına alındı.

Suudi Arabistan'da en pasif muhalif söylemlerde bulunanların bile yaşadığı baskı ve gördüğü şiddet raporlara yansımaya devam ediyor.

YA KAÇIYORLAR YA DA YARGILANIYORLAR

Raporda, Suudi Arabistan'da sivil veya siyasi hak taleplerinde bulunan dernek, örgüt ve şahısların yargılandığı, ülkeden çıkabilenlerin kaçmayı başardığı bilgisine yer verildi.

Yeniden dizayn edilen ''Terörle Mücadele Yasası'nın'' muhalif olan herkesi hedef aldığı da ifade edildi.

''KATAR'A AMBARGO YANLIŞ'' DİYEN HEDEFTE

Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Katar'a uyguladıkları ambargo sonucu, binlerce vatandaş ve göçmen olumsuz etkilendi. Raporda Katar'a yönelik ambragodan rahatsız olan herkesin bir şekilde susturturulduğuna yer verildi. Ayrıca sosyal medya hesaplarından ''Katar'a ambargonun yanlış olduğu'' eleştirisinde bulunanların, Siber Suçlar Yasası'nın 6. maddesi uyarınca ceza alabileceği de belirtildi.

Suudi Arabistan'ın Yemen'de işlediği suçlar da raporda yer aldı.

KADINLARA İŞKENCE EDİLİYOR

MBS'nin egemenliğini pekiştirmek için başvurduğu işkence ve cinayetlerden kadınlar da payına düşeni alıyor. Uluslararası Af Örgütü yetkilileri 20 Kasım'da, Suudi kadın muhalif ya da aktivistlerin hükümet tarafından keyfi tutuklandığını, sorgularda cinsel taciz ve işkenceye maruz kaldıklarını açıkladı. Gözaltına alınanların ifadelerinin de yer aldığı raporda, muhalif kadınların yaşadıkları insanlık dışı muamele gözler önüne serildi.

Tutuklanan 3 kadının ifadesine yer verilen raporda, gözaltına alınanların sorguda elektrikli işkence, kırbaçlama ve cinsel tacize maruz kaldığı belirtildi. Mahkumlardan bazılarının defalarca intihara kalkıştığı da ifadelerde yer alan bilgiler arasında.

ÇOCUKLARA ÖLÜM CEZASI

Uluslararası Af Örgütü'nün dün (4 Aralık 2018) yayımladığı bir diğer raporda da Suudi Arabistan'da yaşlarına bakılmaksızın suç işlediği ileri sürülen çocuklar, ölüme mahkum ediliyor. Raporda 1990 yılından bugüne bilinen çocuk infazı sayısının, 143'e ulaştığı belirtildi.

ABD, MSB'NİN YAPTIKLARINI GÖRMEZDEN GELİYOR

ABD, MSB'nin başrol olduğu ve hem Suudi Arabistan'da hem de başta Yemen olmak üzere çevre ülkelerde karıştığı suçları örtbas etmek için elinden geleni yapıyor.

Kaşıkçı cinayetinde, uluslararası hukuk çerçevesinde, nesnel ve saydam soruşturma yürüten Türkiye'yi tüm dünya ayakta alkışlarken, Suudi Arabistan failler ile ilgili elle tutulur bir bilgi paylaşmıyor.

Kaşıkçı cinayeti ile ilgili sızdırılan CIA raporları MSB'nin aleyhinde bilgiler içermesine rağmen, ABD dünya kamuoyu ile herhangi bir bilgi paylaşmıyor. Başkan Trump da ''Selman'ın bu işle ilgisi olduğunu düşünmüyorum'' diyerek, raporların aksine bir algı oluşturma çabasında.

Riyad yönetiminin Yemen'deki katliamı hakkında tek söz etmeyen ABD yönetiminin tutumunu, Suudi Arabistan ile yaptığı silah anlaşmaları belirliyor.