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Suudi Arabistan'da petrol sahasına İHA saldırı düzenlendi

Suudi Arabistan'ın güneydoğusundaki eş-Şeybe petrol sahasına insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

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Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, sabah saatlerinde ülkenin güneydoğusunda Aramco Şirketi'ne ait eş-Şeybe petrol sahasındaki doğalgaz santrallerinin İHA saldırısına uğradığını bildirdi.
 
Saldırı nedeniyle çıkan yangının hasara neden olduğunu ancak can kaybı yaşanmadığını belirten Falih, petrol üretiminin etkilenmediğini kaydetti.
 
Falih, saldırının daha öncekilerin uzantısı olduğuna dikkati çekerek, bu saldırıların Yemen'de İran destekli Husiler de dahil olmak üzere benzeri eylemleri yapan tüm terör gruplarına karşı koymanın önemini bir kez daha gösterdiğini ifade etti.
 
Yemen'deki İran destekli Husiler bugün öğle saatlerinde 10 İHA ile Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait petrol tesislerini hedef aldıklarını açıklamıştı.
 
Husiler, mayıs ayında da doğu bölgesindeki rezervlerden batı sahilindeki limana petrol taşıyan boru hattı üzerindeki iki pompa istasyonuna drone saldırısı düzenlemişti.

Ülke onları konuşuyor... Baskın sırasında böyle rezil oldular

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