Suudi Arabistan'da polis merkezine saldırı
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeyindeki bir soruşturma merkezini hedef alan saldırı güvenlik güçleri tarafından engellendi.
- AA
Al Arabiya televizyon kanalının haberinde, başkentin kuzeyindeki El-Zulfi Soruşturma Merkezine terör saldırısı düzenlendiği belirtildi. Haberde, güvenlik güçleri tarafından engellenen saldırıda ilk belirlemelere göre 4 saldırganın öldürüldüğü kaydedildi. Suudi Arabistan makamlarından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
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