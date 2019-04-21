Suudi Arabistan'da polis merkezine saldırı

Al Arabiya televizyon kanalının haberinde, başkentin kuzeyindeki El-Zulfi Soruşturma Merkezine terör saldırısı düzenlendiği belirtildi. Haberde, güvenlik güçleri tarafından engellenen saldırıda ilk belirlemelere göre 4 saldırganın öldürüldüğü kaydedildi. Suudi Arabistan makamlarından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.