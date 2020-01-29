Suudi Arabistan'dan şaşırtmayan 'sözde barış planı' çıkışı

İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9438
  • EURO
    6,5481
  • ALTIN
    301.056
  • BIST100
    119802
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suudi Arabistan'dan 'Trump'ın sözde barış planı çabalarına destek' açıklaması
Dünya

Suudi Arabistan'dan 'Trump'ın sözde barış planı çabalarına destek' açıklaması

Suudi Arabistan, 'ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail barış planına ilişkin çabalarını takdir ettiğini' açıkladı. Suudi Arabistan daha önce de sözde 'Yüzyılın Anlaşması'na destek verdiğini duyurmuştu.

AA29.01.2020  07:52 - Güncelleme: 29.01.2020  08:01

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Krallığı'nın, ABD yönetimi tarafından açıklanan planı inceledikten sonra Filistin meselesine ilişkin adil ve kapsayıcı her türlü çabayı destekleyeceği teyit edildi.

Suudi Arabistan'ın kurucusu Kral Abdülaziz Al Suud döneminden bugüne kadar uluslararası platformlarda Filistin davasına sahip çıktığı savunulan açıklamada, Suudi Arabistan'ın ayrıca adil ve kapsamlı barışın stratejik seçenek olduğunu teyit eden 2002 yılındaki Arap Barış Girişimi'ne de öncülük ettiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Suudi Arabistan Krallığı, Filistin ve İsrail arasında kapsamlı barış planı geliştirmek için Başkan Trump yönetiminin sarf ettiği çabaları takdir ediyor. Ayrıca ABD'nin himayesi altında taraflar arasında doğrudan müzakereleri başlatma ve planla ilgili her türlü anlaşmazlığı müzakereyle gidermeye teşvik ediyor. Bu da barış sürecinde, kardeş Filistin halkının meşru haklarını sağlayacak bir anlaşmaya varılması içindir."

Öte yandan, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

SÖZDE 'YÜZYILIN ANLAŞMASI'NA DESTEK VERMİŞLERDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" planına Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da destek verdiği biliniyor.

Yan bakma kavgası can aldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Galatasaray Lemina için harekete geçiyor
Galatasaray Lemina için harekete geçiyor

Galatasaray Lemina için harekete geçiyor

Trump'a 'Yüzyılın İhaneti' tepkisi: Rezalet
Trump'a 'Yüzyılın İhaneti' tepkisi: Rezalet

Trump'a 'Yüzyılın İhaneti' tepkisi: Rezalet

Dev derbide düdük Ali Palabıyık'ın
Dev derbide düdük Ali Palabıyık'ın

Dev derbide düdük Ali Palabıyık'ın

Suudi Arabistan'dan şaşırtmayan 'sözde barış planı' çıkışı
Suudi Arabistan'dan şaşırtmayan 'sözde barış planı' çıkışı

Suudi Arabistan'dan şaşırtmayan 'sözde barış planı' çıkışı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.