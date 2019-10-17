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Suudi Arabistan'da trafik kazası: 35 kişi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'ın batısındaki Medine kentinde yolcu otobüsünün iş makinesiyle çarpışması sonucu 35 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

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Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Asya ve Arap uyruklu 39 umreciyi taşıyan otobüs Medine'de iş makinesiyle çarpıştı.

Kazada otobüste bulunan yolculardan 35'i hayatını kaybetti, 4'ü yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Tel Abyad ve çevresinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

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