Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Katarlının serbest bırakılması

Komite Başkanı Ali bin Samih el-Merri, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Katarlı Ahmed Halid Mukbil'in serbest bırakılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Katar'a ablukanın başladığı Haziran 2017'den bu yana Suudi Arabistan'da 3 Katarlının daha tutuklu bulunduğunu ifade eden Merri, söz konusu kişilerin ne zaman ve hangi sebeple tutuklandığı konusunda bilgi vermedi.

BM İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Fionnuala D. Ni Aolain ile 4 Kasım'da başkent Doha'da bir araya gelen Merri, Suudi Arabistan tarafından 4 Katar vatandaşının bir süre önce keyfi olarak gözaltına alındığına ve kendilerinden şimdiye kadar haber alınamadığına dikkati çekerek, BM'den, 4 Katarlının, en kısa sürede yerlerini tespit etmesi ve serbest bırakılmaları için çalışma yapması talebinde bulunmuştu.

NHRC'den 2 Mayıs'ta yapılan açıklamada da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, 21 Nisan'da Katar vatandaşı Muhsin Salih Sadun el-Kerbi'yi Umman ile Yemen arasındaki sınır kapısında herhangi bir yasal gerekçe göstermeden alıkoyduğu bildirilmişti.

Açıklamada Kerbi'nin Katar ile Suudi Arabistan ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz nedeniyle alıkonulduğu ve abluka uygulayan ülkelerin Katar'a ve halkına yönelik insan hakları ihlallerine devam ettiği savunulmuştu.

Suudi Arabistan'a ait Al Arabiya televizyonu ise söz konusu şahsın Husilerle iş birliği yapmakla itham edilen bir istihbarat subayı olduğunu öne sürmüştü.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.