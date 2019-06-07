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Suudi Arabistan'da tutuklu din adamlarına 'kraliyet affı' iddiası

Suudi Arabistan'ın ramazandan sonra idam etmeye hazırlandığı iddia edilen, aralarında tanınmış İslam alimi Selman el-Avde'nin de bulunduğu tutuklu din adamları hakkında kraliyet affı olduğu yönündeki haberler yalanlandı.

  • AA
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Suudi Arabistan'da tutukluların haklarını savunan "Düşünce Mahkumları" Twitter hesabından yapılan açıklamada, Avde ve diğer tutuklu din adamları hakkında af çıkarıldığı yönünde sosyal paylaşım sitelerinde yer alan haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu din adamları kraliyet affı beklemiyor. Özgürlük onların en tabii hakkı. Suudi Arabistan makamlarının, bu kişileri derhal ve kayıtsız şartsız serbest bırakması gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

Suudi Arabistan'dan söz konusu haberlerle ilgili resmi açıklama yapılmadı.

- SUUDİ ARABİSTAN'IN İSLAM ALİMLERİNİ İDAMA HAZIRLADIĞI İDDİASI

İngiltere merkezli "Middle East Eye" internet sitesinin iki hükümet kaynağı ve alimlerden birinin akrabasına dayandırdığı haberde, Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan İslam alimi Selman el-Avde, Hatip Avad el-Karni ve dini televizyon program sunucusu Ali el-Ömeri'nin ramazan sonrasında idam edileceği ileri sürülmüştü.

"Düşünce Mahkumları" Twitter hesabında, "Din adamlarının idam edilmesi suçtur." şeklinde etiket oluşturulmuş ve Suudi Arabistan makamlarına tüm düşünce suçlularının serbest bırakılması, akademisyen, din adamı ve aktivistlere yönelik tüm adil olmayan yargılamaların durdurulması çağrısı yapılmıştı.

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