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Dünya

Suudi Arabistan'da uyuşturucu operasyonu! Yüz binlerce hap ele geçirildi

Suudi Arabistan'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon 250 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi.

AA7 Mayıs 2023 Pazar 01:48 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'da uyuşturucu operasyonu! Yüz binlerce hap ele geçirildi
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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde, emniyet güçlerinin Riyad'da düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanlardan 2'sinin Suudi Arabistan, 2'sinin Yemen, diğerlerinin ise Mısır, Suriye ve Bangladeş uyruklu olduğu kaydedilen haberde, operasyonda cam panellerin içine gizlenmiş 1 milyon 266 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği aktarıldı.

Haberde ayrıca gözaltına alınanların savcılığa sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Suudi Arabistan'da geçen yıl 17 Ekim-30 Kasım tarihlerinde Riyad'da düzenlenen 3 operasyonda toplam 6 milyon 200 bin uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

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