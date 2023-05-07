Suudi Arabistan'da uyuşturucu operasyonu! Yüz binlerce hap ele geçirildi

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde, emniyet güçlerinin Riyad'da düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanlardan 2'sinin Suudi Arabistan, 2'sinin Yemen, diğerlerinin ise Mısır, Suriye ve Bangladeş uyruklu olduğu kaydedilen haberde, operasyonda cam panellerin içine gizlenmiş 1 milyon 266 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği aktarıldı.

Haberde ayrıca gözaltına alınanların savcılığa sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Suudi Arabistan'da geçen yıl 17 Ekim-30 Kasım tarihlerinde Riyad'da düzenlenen 3 operasyonda toplam 6 milyon 200 bin uyuşturucu hap ele geçirilmişti.