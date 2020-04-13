Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs hastalarına zemzem suyu dağıtılmaya başlandı

AA 13 Nisan 2020 Pazartesi 10:00 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 10:00

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kovid-19 hastalarını kabul eden tüm hastanelere, hastaların tedavi süresince zemzem suyunun dağıtılması kararı alındı.

Haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Müslümanlar tarafından Haremi Şerif'in içindeki zemzem kuyusundan çıkan suyun kutsal olduğuna inanılıyor. Bu su hakkında Hazreti Muhammed'in (S.A.V) zemzemin yeryüzünün en hayırlı suyu olduğunu ve içildiği niyete göre fayda verdiğini söylediği rivayet ediliyor.

Suudi Arabistan'da virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 59'a yükseldi.



Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, ülkede vaka sayısının da 4 bin 462 olduğu, iyileşenlerin sayısının ise 761'e çıktığı belirtilmişti.