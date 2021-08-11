Suudi Arabistan'da yolsuzlukla suçlanan bazı sanıklara hapis ve para cezası verildi

AA 11 Ağustos 2021 Çarşamba 07:09 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 07:09

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Denetleme ve Yolsuzlukla Mücadele Kurumundan bir yetkili son dönemde başlatılan bir dizi ceza davasının adli sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Riyad Ceza Mahkemesine bağlı mali ve idari yolsuzluk davaları dairesinin yolsuzluk ve dolandırıcılık suçlamasıyla aralarında vali ve hakimin olduğu sanıklar hakkında hapis ve para cezası verdiği kaydedildi.

Hapis cezasına çarptırılanların kimliğine ilişkin bilgi verilmezken öne çıkan sanıklardan bir hakimin, rüşvet aldığı gerekçesiyle 10 yıl hapis ve 300 bin riyal para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Rüşvet ve dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan bir vali hakkında ise 3 sene hapis ve 25 bin riyal para cezası verildiği kaydedildi.

Haberde, sahtecilik, rüşvet, kara para aklama ve nüfuzu kötüye kullanma suçlamasıyla görülen diğer 6 davada ise çoğunluğu devlet görevlisi 16 sanık hakkında 1,5 ila 11 yıl hapis cezasına hükmedildiği ifade edildi.

Suudi Arabistan Denetleme ve Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, 9 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, 11 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında yolsuzluk, rüşvet ve kamu görevini suistimal gibi 878 ceza ve disiplin davası kapsamında soruşturma başlatıldığını; aralarında, içişleri, dışişleri, adalet, sağlık, eğitim ve ticaret bakanlıklarında görevli kişilerin de bulunduğu 207 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Mart 2018'de yolsuzluk davalarında tahkikat yapmak ve iddiaları incelemek üzere özel daireler oluşturulmasını onaylamıştı.