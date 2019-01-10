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Suudi Arabistan 7,5 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi

Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından düzenlediği ilk borçlanmasında 7,5 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi.

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The Wall Street Journal (WSJ) haberine göre, Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden bu yana uluslararası piyasalarda tahvil ihracı yoluyla ilk kez borçlanmaya gitti.

Dün gerçekleştirilen ihraçta, Suudi Arabistan 7,5 milyar dolarlık tahvil sattı.

BNP Paripas, JP Morgan, HSBC, Citi ve NCB Capital'in yetkilendirildiği ihraca, 27 milyar dolarlık talep geldi. WSJ'nin haberinde tahvil ihracına gelen talebin, cinayete kurban giden Kaşıkçı olayından bu yana ülkeye talebin bozulmadığını gösterdiği vurgulandı.

Suudi Arabistan, düşen petrol gelirleri karşısında, ülkenin finansal piyasalarını desteklemek ve kaynaklarını çeşitlendirmek için 2016'dan itibaren uluslararası borçlanma araçlarına başvuruyor. Bu kapsamda ülke son 2,5 yılda yaklaşık 60 milyar dolar tahvil ihracı yaparak gelişmekte olan piyasalar arasında en büyük ihraççılar arasına girdi.

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