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Dünya

Suudi Arabistan'dan Ankara'daki terör saldırısına kınama

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ankara'daki terör saldırısını kınadıklarını belirten birer telgraf gönderdi.

AA3 Ekim 2023 Salı 01:49 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'dan Ankara'daki terör saldırısına kınama
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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Kral Selman'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği telgrafın içeriğine ilişkin bilgi verildi.

Terör saldırısının kınandığı telgrafta Kral Selman'ın şu ifadelerinin yer aldığı belirtildi:

"Ankara'daki terör saldırısı ve bunun sonucu olarak iki polisin yaralandığı haberini aldık. Bizler bu suç eylemini kınıyoruz ve Suudi Arabistan Krallığı'nın Türkiye Cumhuriyeti ve kardeş halkının yanında olduğunu zatıalilerinize bildiririz. Yaralananlar için acil şifa dileriz, Allah'tan ülkenizi ve halkınızı her türlü kötülükten koruması için duacıyız"

SPA'nın bir başka haberinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ankara'daki terör saldırısını kınayan bir telgraf çektiği kaydedildi.

Veliaht Bin Selman, telgrafında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da gerçekleşen terör saldırısı ve sonucunda polislerden iki yaralının olduğu haberini öğrendim. Zatıalilerinize, bu suç eylemini kınadığımı ve Kadir Mevla'dan yaralılara acil şifalar dilediğimi belirtiyorum"

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