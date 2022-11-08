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Dünya

Suudi Arabistan'dan dikkat çeken Türkiye mesajı

Suudi Arabistan, Türkiye ile doğrudan yatırımın teşviki için görüşmeler yapıldığını açıkladı. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlığın bütçe sunumunda, Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yeni bir döneme girildiğini bildirmişti.

AA8 Kasım 2022 Salı 22:53 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'dan dikkat çeken Türkiye mesajı
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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Türkiye ile yatırımların teşviki konusunun Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu toplantısında gündem maddeleri arasında yer aldığı belirtildi.

Haberde, Suudi Arabistan yönetimi ile Türkiye hükümeti arasında doğrudan yatırım teşviki alanında iş birliği için bir mutabakat muhtırası taslağı hakkında Türk tarafı ile görüşüldüğü ifade edildi.

Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: SUUDİ ARABİSTAN VE BAE İLE YENİ BİR DÖNEME GİRİLDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2023 yılı bütçesinin sunumunda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ilişkileri hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Sunumda, Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilişkilerinin de yeni bir döneme girdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, kısa süre içinde karşılıklı üst düzey ziyaretlerde birçok konuyu çözüme kavuşturduklarını, ticaret, yatırımlar, eğitim, kültür ve dış politika gibi birçok alanda karşılıklı kazanımlar elde ettiklerini aktardı.

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