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Dünya

Suudi Arabistan'dan İran açıklaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İran'ın Viyana'da süren nükleer anlaşma müzakerelerindeki tavrının iyimser olmadığını söyledi.

AA15 Aralık 2021 Çarşamba 06:34 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 06:34
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Suudi Arabistan resmi televizyon kanalı, Ferhan'ın Riyad'da düzenlenen 42. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nin sonunda düzenlenen basın toplantısını yayımladı.

Basın toplantısında konuşan Ferhan, "KİK ülkeleri, Viyana'daki (İran nükleer) görüşmeleri takip ediyor. Biz de nükleer programıyla en çok tehdit altında olan ülkeler olduğumuz için müzakerelerde bulunmamızın daha doğru olduğunu ifade ettik." dedi.

Kendilerine gelen haberlere göre, İran'ın müzakerelerde sert tutum içinde bulunduğunun belli olduğunu dile getiren Ferhan, anlaşmaya varılmış birçok konuda Tahran'ın geri adım attığını ve bunun hiç şüphesiz endişe verici olduğunu ifade etti.

Ferhan, Viyana'daki müzakerelerin başarılı olmasını ve bölgedeki krizin fitilini çeken, gerçek ortaklıkları inşa edecek sürece ulaştıran daha uzun bir anlaşmaya ulaşılması temennisinde bulundu ancak İran'dan Körfez ülkelerine ilişkin değişen bir tavır gözlemleyemediklerini belirtti.

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