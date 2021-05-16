Suudi Arabistan'dan İsrail'e çağrı: Sonlandırın

AA 16 Mayıs 2021 Pazar 14:36 - Güncelleme: 16 Mayıs 2021 Pazar 14:36

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesinin İsrail'in saldırılarını ele almak üzere gerçekleştirdiği Dışişleri Bakanları düzeyindeki çevrim içi olağanüstü toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı.



Bin Ferhan, ülkesinin talebiyle düzenlenen toplantıda, "İsrail, Filistinlilerin haklarını açık bir şekilde ihlal ediyor. Suudi Arabistan, İsrail'in Kudüs'te Filistinlilerin evlerine el koymasını kınıyor ve Filistinlilerin haklarının ihlalini kesinlikle reddediyor." ifadesini kullandı.

Doğu Kudüs'ün dokunulması kabul edilemez Filistin toprağı olduğunu belirten Bin Ferhan, İsrail'e gerginliğe bir an önce son vermesi çağrısında bulundu.

Bin Ferhan, uluslararası toplumdan, sorumluluklarını üstlenmesini ve İsrail'in ihlallerine son vermek için acilen müdahalede bulunmasını istedi.

Suudi Bakan, Riyad'ın, başkenti Kudüs olan bir devlette Filistinlilerin haklarını garanti altına alan Arap Girişimi'ne uygun barış girişimlerine yönelik çabalara verdiği desteği vurguladı.

İİT, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını görüşmek üzere dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplanacağını duyurmuştu.

Suudi Arabistan'ın talebiyle gerçekleştirilecek toplantıda, İsrail'in Filistin topraklarındaki özellikle Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların ele alınacağı ifade edilmişti.