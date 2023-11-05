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Dünya

Suudi Arabistan'dan İsrail'e tepki: Derhal hükümetteki görevinden alınmalı

Suudi Arabistan, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğu şeklindeki açıklama yapan İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun görevden alınmamasına tepki gösterdi.

AA5 Kasım 2023 Pazar 19:05 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'dan İsrail'e tepki: Derhal hükümetteki görevinden alınmalı
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail hükümetindeki (Eliyahu) bir Bakan'ın, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasına ilişkin yaptığı aşırıcı açıklamalarını en güçlü ifadelerle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu açıklamaların "İsrail'deki hükümet üyeleri arasında aşırıcılık ve barbarlığın nüfuzunu gösterdiğine" işaret edilen açıklamada, "İsrailli Bakan'ın derhal hükümetteki görevinden alınmaması ve yalnızca üyeliğinin dondurulmasıyla yetinilmesi, İsrail hükümetinin tüm insani, ahlaki, dini ve hukuki standart ve değerler konusundaki aymazlığının yüksekliğini yansıtıyor." denildi.

ÜRDÜN, İSRAİLLİ BAKAN'IN GAZZE'YE NÜKLEER BOMBA ATMA ÇAĞRISINI KINADI

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrailli Bakan'ın "nükleer bomba" olasılığına dikkat çeken açıklamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrailli Bakan'ın nükleer bomba atma olasılığından bahsetmesinin "ırkçı ve provakatif" olduğu vurgulanan açıklamada, "Soykırım ve nefret suçu olarak değerlendirilen bu tür söylemlerin, katliam ve savaş suçları işlenmesine yönelik açık bir tahrik olduğu" belirtildi.

Açıklamada,"Gazze halkına karşı işlenen suçlara teşvikin yanı sıra, bu tür söylemlerin, uluslararası hukukun açık bir ihlali" olduğuna dikkat çekildi.

Aşırı sağcı İsrailli Bakan Eliyahu, katıldığı bir radyo programında nükleer bomba kullanımın Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri olduğunu söylemişti.

Bu açıklamanın ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, Eliyahu'yu kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırmıştı.

Eski Başbakan Yair Lapid ise Netanyahu'ya Eliyahu'yu görevden alması çağrısında bulunmuştu.

Gazze Şeridi'ne yönelik skandal sözlerine gelen tepkilerin ardından Eliyahu geri adım atarak, nükleer bombayla ilgili açıklamasının "mecazi olduğunu" savunmuştu.

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