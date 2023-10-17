Suudi Arabistan'dan İsrail'in göç zorlamasına tepki: Filistin devleti kurulmalı

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Bakanlar Kurulu, Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında başkent Riyad'ta toplandı.



Toplantıda, Gazze ve çevresinde yaşanan tırmanışın ardından ABD, Fransa ve Türkiye dahil dost ve kardeş ülkelerle yapılan telefon görüşmeleri ve toplantılar değerlendirildi.

Suudi Arabistan'ın, Filistin halkına yönelik zorunlu göç çağrılarını reddettiği vurgulanan toplantıda, Gazze Şeridi'ndeki ablukasının son bulması, saldırılara son verilmesi, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devleti kurulmasının öngören Arap Barış Girişimi ve uluslararası kararlar uyarınca barış sürecine girilmesi çağrısında bulunuldu.

Bakanlar Kurulu ayrıca Suudi Arabistan'ın çeşitli ülkelerle ikili ilişkileri ve işbirliğini ele aldı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri hayatını kaybetti.