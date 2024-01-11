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Dünya

Suudi Arabistan'dan İsrail'le normalleşmek için ''iki devletli çözüm'' şartı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Suudi Arabistan'ın, bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözümü kabul etmesi halinde Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirmeye hazır olduğu mesajını İsrailli yetkililere ilettiği öne sürüldü.

AA11 Ocak 2024 Perşembe 01:45 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'dan İsrail'le normalleşmek için ''iki devletli çözüm'' şartı
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ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesi, Blinken'ın önceki gün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin arka planına ilişkin bazı iddialar ortaya attı.

Adı açıklanmayan ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, Blinken ile Netanyahu arasındaki görüşmede saldırılar sonrası Gazze Şeridi'ne yönelik planlar ve Suudi Arabistan ile İsrail arasında ilişkilerin normalleştirilmesinin gündeme geldiği aktarıldı.

Blinken'ın, Suudi Arabistan'ın, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılmasının ardından İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye hazır olduğuna dair mesajını Netanyahu'ya ilettiği öne sürüldü.

Suudi Arabistan'ın İsrail'le normalleşme için bağımsız Filistin devletinin kurulmasını şart koştuğu, bunun yerine getirilememesi halinde Tel Aviv ile söz konusu adımı atmayacağını vurguladığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanın, bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözüm ilkesine kapı aralamaması halinde Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkelerinin saldırılar sonrası yeniden inşa süreci başta olmak üzere Gazze'deki planlara katkı sunmayacağı mesajını da İsrail yönetimine ilettiği aktarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Blinken, "İsrail, Arap komşularının kendisinin kalıcı güvenliğini sağlamak için gerekli zor kararları almasını istiyorsa, İsrailli liderler de zor kararlar almak zorunda." açıklamasında bulunmuştu.

Blinken, Orta Doğu turu kapsamında Türkiye, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ziyaretlerinin ardından önceki gün İsrail'e gitmişti.

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