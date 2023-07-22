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Dünya

Suudi Arabistan'dan ''kişisel ziyaret vizesi'' kararı

Suudi Arabistan, vatandaşlarının, Müslüman arkadaşlarını umre ve ülke içi ziyaret yapmalarına imkan verecek 'kişisel ziyaret vizesi' kapsamında ülkeye davet edebileceklerini açıkladı.

AA22 Temmuz 2023 Cumartesi 14:47 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'dan ''kişisel ziyaret vizesi'' kararı
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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının Twitter hesabından konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Suudi Arabistan vatandaşlarından davet alan Müslümanlar, "kişisel ziyaret vizesi" başvurusunda bulunabilecek.

Bu kapsamda kişisel ziyaret vizesi başvuruları doğrudan veya internet üzerinden yapılabilecek, tek giriş ya da çoklu giriş için vize alınabilecek.

Tek giriş vizesi 90 gün, çoklu giriş vizesi bir yıl geçerli olurken, çoklu giriş vizesine sahip kişi de ülkede en fazla 90 gün kalabilecek.

Kişisel ziyaret vizesi alanların, umre ibadeti ve Mescid-i Nebevi ziyareti yapabileceği bunun yanı sıra Suudi Arabistan'daki tüm şehirlere ve tarihi bölgelere seyahat edebileceği aktarıldı.

Açıklamada uygulamanın başlangıç tarihi ve vize ücretlerine dair bilgiye yer verilmedi.

Suudi Arabistan, 2030 vizyonu çerçevesinde 2016 yılında turizmi geliştirmek amacıyla ülkedeki tarihi ve kültürel alanları ziyarete açmıştı.

Ülkenin petrole dayanan ekonomisini çeşitlendirmeye giden Suudi Arabistan, 2030 itibarıyla yıllık ziyaretçi sayısını 100 milyona çıkarmayı ve bu sektörde bir milyon kişiye istihdam oluşturmayı hedefliyor.

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