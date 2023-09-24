Suudi Arabistan'dan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya tepki

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın, aşırılık yanlısı bir grubun Lahey'deki bazı büyükelçiliklerin önünde Kur'an-ı Kerim nüshalarını yırtmasını sert bir şekilde kınadığını ve reddettiğini belirtir." ifadesi kullanıldı.

Suudi Arabistan'ın "bu tür nefret dolu ve tekrarlanan eylemleri reddettiğinin" altı çizilen açıklamada, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların ne gerekçe ile olursa olsun kabul edilmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, Müslümanların kutsal kitabına saldırının, nefreti, dışlamayı ve ırkçılığı açıkça teşvik ettiği, hoşgörü ve itidal değerlerini yaymayı ve aşırılığı reddetmeyi amaçlayan uluslararası çabalarla doğrudan çeliştiği vurgulandı.

Kutsallara saldırının çeşitli yansımaları olduğuna işaret edilen açıklamada, bu tür eylemlerin, "halklar ve devletler arasındaki ilişkiler için gerekli olan karşılıklı saygıyı baltaladığı" kaydedildi.

Hollanda'da ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld dün, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde yaptığı eylemde yine Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.